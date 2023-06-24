“İran tatlısı ve İran sigarası satıyorum”

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta polisin düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ve kokainle yakalanıp tutuklanan İran uyruklu Arman Erfanıyan (29) ve Navid Roostafar (38), 'uyuşturucu satmak' suçundan haklarında açılan davanın duruşmasında uyuşturucuyu birbirinden aldıklarını söyledi. Mahkeme başkanının, "Telefonunuzda çıkan tatlı istiyorum, 35 adet sigara lazım' mesajları için ne diyeceksiniz?" diye sorması üzerine Erfanıyan, "Yalan yanlış şeyler yazdım. Onlarda bende uyuşturucu olduğunu düşünerek pazarlık ettiler. İran'dan bana tatlı ve sigara geliyor"dedi. iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi