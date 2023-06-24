Menteşe’de trafik kazası can aldı

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Esençay Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Adnan Gümüş yaşamını yitirdi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün de uzaktan akrabası olduğu öğrenilen 09 S 3070 plakalı traktörün sürücüsü Adnan Gümüş, traktörü ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede sürücü Gümüş'ün yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.