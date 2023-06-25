Baba ile oğlunun özgürlüğe kaçışı

Muğla'nın Marmaris İlçesinde yaşayan İsveç vatandaşı Şahin Tekin, zihinsel engelli oğlu Yunus Tekin ile yıllar sonra gittiği Stockholm'de hayatının şokunu yaşadı. İsveç polisi tarafından, "Zihinsel engelli oğlunuz 53 yaşına kadar Türkiye'de iyi eğitim alamamış kendisi İsveç devletinin vasisi altında. Onu alacağız" denilerek evlerinde alıkonuldu. Baba Tekin oğlunu polislere teslim etmemek için İsveç'ten kaçırmaya karar verdi. Bir gece oğlunu alarak gizlice önce Finlandiya'ya sonra uçakla Türkiye'ye kaçtı. Havalanında toprağı öpen Tekin, "Benim anavatanımda demokrasi insan hakları yok diyenler haindir" dedi.

İSVEÇ'TE EVLENDİLER

Şahin Tekin (87), 1970 yılında İsveç'te Catrin Winter ile evlendi. Tekin o yıllarda uzun süre yaşadığı İsveç vatandaşlığına geçti. Lüks tekneleri tamir eden Şahin Tekin'in bu evlilikten Davut ve Yunus adlarında iki oğlu oldu. Yunus'un bir süre sonra zihinsel engelli olduğu anlaşıldı ve ne olduysa bundan sonra oldu. 10 yıl evli kalan Şahin eşinin psikolojik sorunları sebebiyle boşanma kararı aldı.

Ayrıldığı zaman oğullarının velayetleri anneye verildi fakat Yunus'un zihinsel engelli olmasından dolayı anne Catrin Winter bakımının güç olacağı gerekçesiyle devlet tarafından yetiştirilmesi için oğlunu sosyal hizmetlere teslim etmek istedi. "Yunus'a ben bakarım" diyen Şahin Tekin, boşandığı eşinin kabul etmesiyle o dönem 7 yaşındaki oğlu Yunus'u alarak Türkiye'ye döndü. Oğlu ile 45 senedir Marmaris'te mutlu bir hayat süren Şahin Tekin, Mayıs ayında oğlu ile İsveç'e gitmeye karar verdi. Stockholm havaalanına inen baba oğul kendilerine ait eve gitti.

POLİSLER BİRDEN EVE GELDİ

Ertesi gün kapısını 2 polis ve bir avukat çaldı. Avukat Tekin'e oğlu Yunus Tekin'in İsveç devletinin vasisi altında olduğunu ifade ederek, "Zihinsel engelli oğlunuz iyi eğitim alamamış. Kendisi İsveç devletinin vasisi altında kendisini alacağız" dedi. Bu sözler karşısında neye uğradığına şaşıran baba Tekin, Türkiye'ye döneceklerini anlatsa da yetkilileri ikna edemedi. Evden bir yere gidemeyecekleri söylenen baba ve oğlun kapısına ayrıca polis ekibi yerleştirildi.

'EVLADIMI ALMALARINA GÖZ YUMAMAZDIM'

87 yaşındaki Şahin Tekin, Yeni Asır Muhabiri'ne yaptığı açıklamada, sözde barış, özgürlük ve demokrasiden bahseden İsveç hükümetinin insan haklarına aykırı bu uygulamasını eleştirerek, "Oğlum Yunus'u Türkiye'de ben büyütüp yetiştirdim. Annesi de İsveç yetkilileri de 45 senedir aramadı. İsveç'e gittik ve haberimiz olmadan alınan kararı öğrenince çok şaşırdık. Şu an oğlumun İsveç hükümetinden yıllardır aldığı yardım paralarına da el konuldu. Herhalde bu paraları besledikleri teröristlere verecekler" diye konuştu.

'TÜRKİYE ÇOK GÜZEL VE ÖZGÜR BİR ÜLKE'

"10 gün boyuncu gece gündüz uykusuz nasıl kaçacağız diye plan yapmaya başladık. Oğlumu elimden almalarına göz yumamazdım" diyen baba, "Çok şükür evimizdeyiz. Çok daha iyi anladım, Türkiye çok güzel ve özgür bir ülke. Benim anavatanımda 'demokrasi insan hakları yok' diyenler haindir Yıllar önce çıktığım Türk vatandaşlığına yeniden başvuracağım. İsveç insan hakları ve özgürlükten bahsedip duruyor. Ancak anlatıldığı gibi bir ülke olmaktan çıkmış, tanıyamıyorum artık. Bundan böyle oğlumun hakları için Türkiye'de dava açacığım" dedi.