  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Kanalda jetski turuna ceza

Kanalda jetski turuna ceza

ÖMER KUNDAKÇI
Kanalda jetski turuna ceza
DÜNYACA ünlü Dalyan kanalında jetskiyle gezen tatilciye yasal işlem yapıldı. Muğla'nın dünyaca ünlü İztuzu sahili açıklarına demirleyen motor yattan jest skiyle açılan yabancı uyruklu biri çocuk iki tatilci Boğazağzı'ndan geçti. Jet skiyi kullanan tatilci, plajdan Dalyan'a dönüş yapan tur teknelerinin arasından geçerek kanalda tur attı. Jandarma, jet ski sahibine, bölgenin koruma altındaki caretta carettaların yaşam alanı olduğu ve turist taşıyan tekne trafiğinden dolayı kanalda kullanımının yasak olduğu uyarısı yaptı ve yasal işlem başlattı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA