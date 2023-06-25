Kanalda jetski turuna ceza

DÜNYACA ünlü Dalyan kanalında jetskiyle gezen tatilciye yasal işlem yapıldı. Muğla'nın dünyaca ünlü İztuzu sahili açıklarına demirleyen motor yattan jest skiyle açılan yabancı uyruklu biri çocuk iki tatilci Boğazağzı'ndan geçti. Jet skiyi kullanan tatilci, plajdan Dalyan'a dönüş yapan tur teknelerinin arasından geçerek kanalda tur attı. Jandarma, jet ski sahibine, bölgenin koruma altındaki caretta carettaların yaşam alanı olduğu ve turist taşıyan tekne trafiğinden dolayı kanalda kullanımının yasak olduğu uyarısı yaptı ve yasal işlem başlattı.