Kardeş şehirden Marmaris’e fidan

MARMARİS'İN kardeş şehri Tataristan'ın Nijnekamsk kentinin Belediye Başkanı Ramil Mullin ve beraberindeki heyet, Marmaris'te yanan ormanlar anısına fidan dikti. Heyete Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift de eşlik etti. Ramil Mullin, "Marmaris çok büyük yangın felaketleri geçirdi. Başkanımız Mehmet Oktay'a geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sorumluluğumuz gereği yanan yerlerin tekrar yeşermesine katkı vermek istedik. Cennet Marmaris'in tekrar eski günlerine kavuşacağı günleri sabırla bekliyoruz" dedi.