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Haberler Muğla Muğla'da insan ticareti operasyonu: 7 gözaltı

Muğla'da insan ticareti operasyonu: 7 gözaltı

Muğla insan kaçakçılarına fırsat vermeyen polis ekipleri 11 adrese yağtığı eş zamanlı baskında 7 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Muğla’da insan ticareti operasyonu: 7 gözaltı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, 'insan ticareti' suçu ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen projeli dosya çerçevesinde 1 Mayıs 2023 tarihinde 8 şüpheli şahsa fiziki ve teknik takip uygulandı. Yaklaşık 2 aylık süre sonunda 22 Haziran 2023 günü operasyon için düğmeye bastı.

Şüpheli şahısların yakalanması hedefli; şüphelilerin kaldıkları ikametlerde, bulundukları otel ve konaklama yerlerinde Bodrum merkezli, eş zamanlı 11 adrese 17 ekip ve 54 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanırken, 1 şüpheli şahsın yurt dışında olduğu tespit edildi. Öte yandan 19 mağdur kadın da kurtarıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden M.Ç., T.A. ve M.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.S., B.A., M.P. ve F.Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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