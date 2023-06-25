Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçirmek isteyenler, Fethiye-Ölüdeniz yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. 2 günden yaklaşık 130 bin araç girişi oldu.

Kurban Bayramı tatili ile birlikte, özellikle tatil bölgelerinde yoğun araç kuyrukları oluştu. Dünyaca ünlü tatil merkezine giden yoldaki kavşaklarda jandarma ekipleri önlem aldı. Zaman zaman duran trafikteki akış, kolluk kuvvetlerince kontrolü olarak sağlandı. Uzun süre kuyrukta beklemeyi istemeyen bazı tatilciler de yürüyerek denize ulaşmaya çalıştı. Tatilcilerin deniz kenarlarına akın etmesiyle Fethiye sokakları ise boş kaldı. Ölüdeniz'deki Kumburnu ve Belcekız plajlarında ise yoğunluk yaşandı. Sıcaktan bunalan tatilciler, Ölüdeniz'in turkuaz suyunda serinledi. Macera tutkunu tatilciler ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı seyretti.