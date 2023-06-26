Marmaris’teki yangında ölü bulunan şahsın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Muğla Marmarist'te 23 Haziran tarihinde Sarıana Mahallesi'nin üst tarafındaki kızılçam ormanlarında yagın çıktı. 5 hektar alanın yanması ile sonuçlanan ormanlık alan yangınında erkek cesedi bulundu. Orman yangını ve bulunan ceset ile ilgili iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri ilçedeki tüm kamera görüntüleri ile otel ve uçak kayıtlarını incelemeye aldı.

"BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ"

32 yaşındaki Belçika vatandaşı Khiari Mohammed'in yapılan ön otopsisinde boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ön otopsi sonucunda şahsın ciğerlerinde duman ya da karbonmonoksit birikimine rastlanmadığı belirtildi. Kesin otopsi raporunun 4 ile 8 hafta içinde netleşeceği öğrenildi. Öte yandan Muhammed'in ailesine ulaşılıp DNA testi ve cenaze işlemleri için Belçika Konsolosluğu ile irtibata geçildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris Asayiş Büro ekipleri şahsın ölümüne sebep veren kişi veya kişilerle ilgili soruşturmalarına devam ediyor.