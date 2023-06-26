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Haberler Muğla Marmaris'teki yangında ölü bulunan şahsın son görüntüleri ortaya çıktı

Marmaris'teki yangında ölü bulunan şahsın son görüntüleri ortaya çıktı

Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınında cansız bedenş bulunan 32 yaşında Belçika vatandaşı Khiari Mohammed’in olay öncesinde güvenlik kameralarına yansıdığı görüntü ortaya çıktı.

İHA
Marmaris’teki yangında ölü bulunan şahsın son görüntüleri ortaya çıktı

Muğla Marmarist'te 23 Haziran tarihinde Sarıana Mahallesi'nin üst tarafındaki kızılçam ormanlarında yagın çıktı. 5 hektar alanın yanması ile sonuçlanan ormanlık alan yangınında erkek cesedi bulundu. Orman yangını ve bulunan ceset ile ilgili iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri ilçedeki tüm kamera görüntüleri ile otel ve uçak kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde bulunan cansız bedenin 32 yaşındaki Belçika vatandaşı Khiari Mohammed olduğu belirlendi. Yangında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Belçika vatandaşı Khiari Mohammed'in bir iş yeri güvenlik kamerası tarafından yanan alana doğru ilerleme anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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