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Haberler Muğla Orman yaktıran ceset: Belçikalı Maohammed

Orman yaktıran ceset: Belçikalı Maohammed

ADEM ÜLKER
Orman yaktıran ceset: Belçikalı Maohammed
Muğla Marmaris'te önceki gün çıkan orman yangınında, yanmış halde bulunan kişinin Belçika uyruklu Khiari Mohammed'e (32) ait olduğu tespit edildi. Marmaris'te 23 Haziran öğle saatlerinde çıkan orman yangını söndürüldükten sonra ekipler yanmış erkek cesedi bulmuştu. Yangının, öldürülen kişinin cesedinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan M.A, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Cesede yapılan otopside, boğularak öldürüldüğü belirlendi. Mohammed'in yakınlarının teşhis ve DNA eşleştirmesi için Türkiye'ye çağrıldığı öğrenildi. Polis bölgedeki kameraları tek tek inceleyerek katil ya da katilleri bulmak için çalışmalarına devam ediyor.
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