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Haberler Muğla Sadece adı Sakin Şehir! Bayramı tatilinde nüfusu 15 kat arttı

Sadece adı Sakin Şehir! Bayramı tatilinde nüfusu 15 kat arttı

Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor. Akyaka'nın 4 bin olan nüfusu, Kurban Bayramı tatilinde 15 kat artarak 60 bine ulaştı.

DHA

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da, Kurban Bayramı tatiliyle başlayan yoğunluk, devam ediyor.

Sadece adı Sakin Şehir! Bayramı tatilinde nüfusu 15 kat arttı

Muğla'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Akyaka'da nüfus patlamasına neden oldu. Akyaka'nın girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Sadece adı Sakin Şehir! Bayramı tatilinde nüfusu 15 kat arttı

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü 'Sakin Şehir' unvanlı mahallenin 4 bin olan nüfusu, 15 kat artıp 60 bine ulaştı.

Sadece adı Sakin Şehir! Bayramı tatilinde nüfusu 15 kat arttı

Mavi bayraklı 'Halk Plajı'ndaki yoğunluk ise havadan görüntülendi.

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