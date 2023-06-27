İngiliz çift davullu zurnalı gelin aldı

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde Türklerin davullu zurnalı kız almasından etkilenen İngiliz Prenderville çifti, damadın ailesinin birkaç yıl önce yerleştiği Turunç'ta yapmak istedikleri düğünü Türk geleneklerine uygun yaptı. Düğün organizatörü Döne Yörük, "Hep kendi geleneklerine uygun düğün istiyorlardı, bu ilk defa oldu" dedi. İngiltere'de nikahlarını kıydırdıktan sonra damat Sean Prenderville'nin birkaç yıl önce Turunç'a yerleşen ailesi ile birlikte düğün yapmak istemesi ile Türkiye'ye gelen İngilizler Türk bayrağı ve davul zurna eşliğinde önce kaldığı otelden gelini aldı, sonra yine otelin önündeki meydanda mahalle sakinleri ve yakınlarının alkışları ile davul zurna eşliğinde göbek attı. Sonrasında ise arabalara binilip konvoyla düğünün yapılacağı otele geçildi. Yörük, "Bizim örf adetlerimize göre yapıldı. Gittik otelden davul zurna ile kız aldık. Çok güzeldi. Düğünde de biraz İngiliz kültürü, biraz Türk kültürü ikisini karıştırdılar çok güzel bir düğün çıktı ortaya" dedi.