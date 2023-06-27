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Haberler Muğla Muğla'da kaza! Otomobil duvardan aşağı devrildi

Muğla'da kaza! Otomobil duvardan aşağı devrildi

Muğla Bodrum'da meydana gelen olayda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak istinat duvarından aşağı düştü. Yaşanan kazada 28 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

İHA
Muğla’da kaza! Otomobil duvardan aşağı devrildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Koyunbaba Mahallesi Gümsan 2 Sitesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Türkbükü'nde işletmecilik yaptığı ifade edilen 28 yaşındaki Çağlar Aydın'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarından aşağı düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık kuruluşuna kaldırıldı. Kazada yaralanan Çağlar Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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