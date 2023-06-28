Salça kazanına düşen minik Öykü son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'da kış ayları için salça kaynatılan kazanın çevresinde oynarken dengesini kaybederek kazana düşen Öykü Merve Açıl 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisine sevk edildi. Sevk edildiği hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Öykü Merve, yaşam mücadelesini kaybetti.

Öykü bebeğin cenazesi dün akşam saatlerinde İstanbul'dan alınarak, Çatalarık Mahallesi'nde bulunan evine getirildi. Evinde helallik istendikten sonra Öykü Merve'nin cenazesi, Değirmenbaşı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.