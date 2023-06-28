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Haberler Muğla Yunanlılar ateş ederek durdurdu

Yunanlılar ateş ederek durdurdu

ADEM ÜLKER
Yunanlılar ateş ederek durdurdu
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Batnoz Adası'na göçmen bıraktıktan sonra Türkiye'ye doğru kaçmaya çalışan 2 Türk kaptan yakalandı ve tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, biri 51 biri de 23 yaşında olan 2 Türk, 15 göçmeni 20 mil uzaklıktaki Yunanistan'ın Batnoz (Patmos) Adası'na göçmen bıraktıktan sonra Türkiye'ye doğru kaçmaya başladı. Türk kaptanlar Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Bunun üzerine Yunanlılar ateş ederek Türk insan kaçakçılarını durdurdu. Tekne Leipsi Adası'na çekildi, 2 Türk çıkarıldıkları mahkemede göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.
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