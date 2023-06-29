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Haberler Muğla Marmaris'teki yangında cansız bedeni bulunan turistin ailesi DNA testi için Muğla'ya geldi

Marmaris'teki yangında cansız bedeni bulunan turistin ailesi DNA testi için Muğla'ya geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz günlerde ormanlık alandaki yangında cansız bedeni bulunan 32 yaşındaki Belçikalı turistin ailesi, DNA testi için Muğla'ya geldi.

İHA
Marmaris’teki yangında cansız bedeni bulunan turistin ailesi DNA testi için Muğla’ya geldi

Muğla Marmaris'te 23 Haziran'da Sarıana Mahallesi üst tarafında ormanlık alandaki yangında bulunan erkek cesedinin kimliği Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından tespit edilerek Belçika Konsolosluğu ile irtibata geçilmiş aileye ulaşılması sağlanmıştı.

Orman yangınının çıktığı yerde bulunan 32 yaşındaki Belçika vatandaşı Khari Muhamed'in ailesi DNA testi ve cenazeyi teslim almak için Türkiye'ye geldiler.

Marmaris'te 23 Haziran tarihinde öğleden sonra 15.30 sularında çıkan ve 5 hektarlık alanın yanmasına sebep olan yangının başlangıç noktası olduğu tespit edilen yerde bulunan Fas asıllı Belçika vatandaşı Khari Muhammed'in ailesi cenaze işlemleri için Marmaris'e geldi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen aile, DNA testi ve cenazeyi teslim almak için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumuna yönlendirildi. Basın mensupları ile görüşmeyi reddeden aile üyelerinin cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından Belçika'ya dönecekleri öğrenildi.

İki cumhuriyet savcısının görevli olduğu olayla ilgili soruşturma devam ederken, yanmış halde cesedi bulunan Khari Muhammed'in kesin ölüm sonucu için adli tıp kurumundan gelecek sonucun beklendiği bilgisi edinildi.

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