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Haberler Muğla Muğla'daki otelde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

Muğla'daki otelde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir otelin deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine giden 4 itfaiye aracı ve sulama aracıyla yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

İHA
Muğla’daki otelde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına 4 itfaiye aracı ve bir adet Bodrum Belediyesi sulama aracı ile müdahale etti.

Kısa sürede otelin deposu tamamen saran yangın, depo içinde bulunan malzemelerle birlikte alev almasıyla büyüdü. Depo bir anda alev topuna dönmesiyle tamamen kullanılmaz hale geldi. Depoda bulunan tüm eşyalar yanarken, çevrede büyük bir korku ve panik yaşandı. Otelde kalan yerli turistler panik oldu. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi uzun süre çalışmasının ardından depodaki yangını kontrol altına aldı. Söndürülen yangında soğutma çalışması gerçekleştirilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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