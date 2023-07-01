Al bayrak dalgalansın diye alevlere daldılar

Muğla'nın Datça ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınırken, ateş savaşçılarının 'bayrak' hassasiyeti takdir topladı. Türk bayrağının yanmaması için yoğun çaba sarf edildi. Sadece alevlere değil gönüllere de su serpen yangın söndürme helikopterlerinin kahramanca sortileri kameralara yansıdı.

25 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Datça'nın Kargı mevkiinde çıkan yangın kısa sürede dağın zirvesine kadar ulaştı. Alevlere karşı yangın söndürme ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Bir ara alevler dağın zirvesindeki gönderde çekili olan Türk bayrağının bulunduğu yere doğru ilerledi. Bu sırada yangın söndürme helikopterleri art arda sortilerle alevlerin Türk bayrağına ulaşmasını ve bayrağın zarar görmesini engelledi.

Yangına havadan ilk müdahaleyi gerçekleştiren pilot Mehmet Aktoz,"Alevleri ilk gördüğümde büyük bir bayrak direği olduğunu fark ettim ve şanlı bayrağımız da dalgalanıyordu. Alevler hızla bayrağımıza doğru yaklaşırken hemen denize manevra yaptım ve su haznemi doldurduktan sonra alevlerin hızla ilerlediği Türk bayrağına doğru yaklaşıp suyu bıraktım. Bu şekilde 2 -3 sorti yaparak bayrağımızı koruduk. Yeşil vatan için her şeye değer" diye konuştu.

Diğer helikopterdeki pilot Arda Can Çiçek ise, "Pilot ağabeyim Mehmet Aktoz bayrak direğinin üst kısmından su bırakıyordu hemen amacını anladım ve ben de haznemdeki suyu bayrağımızın olduğu tepeye bıraktım. 3 - 4 sorti yaptım ve alevler tepedeki bayrağımıza ulaşamadı. O an bambaşka bir ruh haline bürünüyorsunuz, çok gururluyum" dedi. Kontrol altına alınan yangında 25 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin bölgede yaptığı soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yangının enerji hatlarından çıktığı öğrenildi.