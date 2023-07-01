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Haberler Muğla Alev alan yattan denize atlayarak kurtuldular

Alev alan yattan denize atlayarak kurtuldular

ADEM ÜLKER
Alev alan yattan denize atlayarak kurtuldular
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis mahallesinin karşısındaki Kilimli (Kalimnos) Adası önlerinde yanan Türk bayraklı yattaki 3 Türk, denize atlayarak kurtuldu. Turgutreis limanından yola çıkan ve Kilimli Adası yakınlarında seyir halinde olan bir yatın motor bölümünde aniden yangın çıktı. Alev alev yanan yata Kilimli Adası'ndaki Yunan yangın söndürme gemisi Antonios müdahale ederken yatta meydana gelen 2 patlamanın ardından 3 Türk'ün denize atladığı ve bölgedeki Yunan yatları tarafından kurtarıldığı belirtildi.
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