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Haberler Muğla Tatilcileri taşıyan otobüs şarampole uçtu: 35 yaralı

Tatilcileri taşıyan otobüs şarampole uçtu: 35 yaralı

RAMAZAN AYDEMİR
Tatilcileri taşıyan otobüs şarampole uçtu: 35 yaralı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinden kalkan otobüs Eskişehir'e 14 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş bir araziye uçtu. Feci kazada 35 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya Eskişehir arasındaki D230 karayolunda meydana geldi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

26 AEC 333 plakalı, Muğla'nın Bodrum ilçesinden Eskişehir'e yolcu taşıyan otobüsün sürücüsü Hakan Karalı, Eskişehir'e 14 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karayolunda savrulmaya başlayan otobüs, yoldan çıkarak engebeli araziye uçtu. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada otobüste bulunan 35 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Trafik polisi tarafından yol trafiğe kısmi olarak trafiğe kapatıldı. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yolcular kentteki farklı hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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