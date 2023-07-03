Minibüsün çarptığı genç kurtarılamadı

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü 27 yaşındaki Abdullah Köylü hayatını kaybetti. Kaza, Sarıana Mahallesi Mustafa Münir Elgin Bulvarı'nın Marina Kavşağı'nda meydana geldi. Abdullah Köylü'nün (27) kullandığı 35 TRN 61 plakalı motosiklet ile Alman uyruklu C.M.M (70) idaresindeki 48 P 5820 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada Köylü ile motosikletinde yolcu olarak bulunan Emre Tufan (26) ağır yaralandı. Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köylü hayatını kaybetti. Emre Tufan da hastanede tedavi altına alındı. Minibüs şoförü C.M.M gözaltına alındı