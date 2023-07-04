Kara Mamba Fethiye’de saklanmış

İSTANBUL'DA İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers'ın paralarını aklayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanlar arasından Leijdekker'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan'ın da olduğu öğrenildi. Yine kırmızı bültenle aranan Hollandalı Jurean Anthony Finix'in İsaac Bignan'ı kaçırmak için Türkiye'ye geldiği belirlendi. Ekipler İsaac Bignan'ın eşiyle birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesinde saklandığını saptadı. Bignan'ın buradan bir yatla yurt dışına kaçırılacağı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi yakalamak için 25 Haziran'da operasyon için düğmeye bastı. Baskında İsaac Bignan, Ömer K. ve Murat P. Yakalandı.