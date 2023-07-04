Marmaris’te 120 kişinin yaşadığı apart tahliye ediliyor

Marmaris Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı üzerinde bulunan 30 odalı turistik apartın mülk sahibi hem kiracısı olarak görünen babasına hem de babasının kiraya verdiği kiracısına dava açtı. Mülk sahibinin kazandığı tahliye davasında icra memurları ve avukatlar bahse konu olan apartın boşaltılması ve mal tespiti yapılması için girişimde bulundu.

4 yıldır alt kiracı olarak önce havuz başı ve kenarındaki barı işleten, apartı kendi imkanları ile tadilat yaptırdıktan sonra 3 yıldır da apartı işlettiğini söyleyen Kemal Göle, "Ben tahliye işlemini bildiğim için bu yıl 30 odamın büyük bir kısmını personellere uygun fiyatlarla verdim. Birkaç oda yabancı misafir de var. Kontratımı babası ile yaptım, sonra kızı benden para istedi. Ben de kendisinden belge istedim, para yolladım. Kendisi yolladığı belgeyi 'Bunu ben imzalamadım' diyerek evrakta sahtecilik suçlaması ile beni mahkemeye vermiş. Baba-kızın ile aralarındaki özel husumet yüzünden şu an burada yaşayan 100'den fazla insan mağdur oluyor. En azından sezon sonuna kadar ek süre istedik. Çıkmayacağız demedik, ama bu insanları mağdur etmesinler" dedi.

"ARİFE GÜNÜ TAHLİYE BELGESİ GELDİ"

Tahliye edilmek için kanuni sürecin başladığı apartın işletmecisi Kemal Göle, "Arife günü elime tahliye belgesi geldi. Bu apartın kontratında boş olarak yazılıdır. Tamamen kendi imkanlarımla yatağından prizine, fayanslarına kadar baştan aşağı tadilat yaptırdım. Ben bayram günü nerden usta bulacaktım da bunları söktürüp taşıtacaktım. Beni ketenpereye getirdiler. Zaten olay da yargıda. Yargı süreci devam ederken dün bana, 'Sadece alt katı toplayın müşteriler kalsın' dediler. Gece tekrar arayıp tamamen tahliye etmemi istediler. Ben sabahın köründe bu insanlara nasıl çıkın diyeceğim" şeklinde konuşarak yetkililerden yardım istedi.

İngiltere'den tatil için gelen Amanda Janette ve ailesi, "Biz burada tatil için bulunuyoruz. Sabah birileri kapımızı çaldı, buradan ayrılın dediler. Ne olduğunu anlayamadık. Burada oturuyoruz, nereye gideceğiz onu da bilmiyoruz. Belki bu gece plajda uyuyacağız" şeklinde konuştu.

"PERSONELİM SOKAKTA KALIRSA NE YAPACAĞIZ"

Marmaris Uzunyalı sahilinde işletmeleri olduğunu belirten ve 22 personelinin apartta kaldığını ifade eden Veysi Sinanoğlu, "Ben personelime bu aparttan odalar kiraladım. Kiralarını da peşin ödedim. Şimdi bu sezon ortasında nerede konaklatacağım ben bu insanları. Sezon sonuna kadar müsaade edin dedim, benim personelimin kalacak yeri olmazsa nasıl çalışacak" ifadelerini kullandı.

Marmaris Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız da personelini apartta konaklatan esnafların aramasının üzerine gelerek konuya bir çözüm bulmak için yoğun çaba sarf etti.

Resmi mülk sahibinin babası ve erkek kardeşinin de geldiği aparta gelen icra memurları ve avukatların görevlerini yapmalarını sağlamak amacı ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.