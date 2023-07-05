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Haberler Muğla Ailesinin işlettiği otelin havuzunda ölü bulundu

Ailesinin işlettiği otelin havuzunda ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelin havuzunda ceset bulundu. Polise haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri de yönlendirildi. Cesedin Uğur Cengiz'e ait olduğu ve otelin de ailesi tarafından işletildiği öğrenidli. Polis, Cengiz'in ölüm nedenini araştırıyor.

DHA
Ailesinin işlettiği otelin havuzunda ölü bulundu

Olay, saat 14.00 sıralarında Gümbet Mahallesi Erguvan Sokak'ta faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Havuzun tabanında su içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler yaptıkları kontrolde, kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerince olay yerinde geniş çaplı inceleme ve araştırma yapıldı.

Ölen kişinin oteli işleten ailenin oğlu Uğur Cengiz (34) olduğu belirlendi. Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllülerinin desteğiyle Cengiz'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Uğur Cengiz'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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