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Haberler Muğla Hata yapanlar havadan yakalandı! Marmaris’te drone destekli trafik denetimi

Hata yapanlar havadan yakalandı! Marmaris’te drone destekli trafik denetimi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekipleri yaz sezonunda trafiğin artması ile birlikte denetimlerini de sıklaştırdı. Drone destekli trafik denetimleri esnasında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

İHA
Hata yapanlar havadan yakalandı! Marmaris’te drone destekli trafik denetimi

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekiplerince ilçenin farklı noktalarında bulunan trafik ışıklarında drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, kırmızı ışık ihlali yapan, emniyet kemeri takmayan, kask takmadığı tespit edilen sürücülere cezai işlemler uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekipleri şok uygulamalarının 7 gün 24 saat esasına göre ilçede özellikle trafiğin yoğun olduğu noktalarda devam edeceğini belirterek sürücülerin hem kendi can sağlıkları hem de diğer sürücü ve yayaların can güvenliği açısından trafik kurallarına uymalarını ifade etti.

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