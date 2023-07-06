Sarhoş yolcu uçağın kapısını açmaya kalkıştı

BODRUM-GLASGOW seferini yapan uçakta İskoç bir yolcu, acil çıkış kapısını açmaya çalıştığı için uçak Bulgaristan'a acil iniş yaptı. Olay, Jet2 adlı havayolu şirketinin uçuşunda meydana geldi. Adı açıklanmayan yolcunun uçakta bomba ve silah olduğunu iddia ettiği için çıkış kapısını açmaya çalıştığı ileri sürüldü. Uçak Bulgaristan'a acil iniş yaptı. Alkollü olduğu öğrenilen yolcu, dışarı çıkmak için koltuklardan atlamaya çalıştı ve daha sonra Bulgaristan kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı. İskoç yolcunun çıkarılmasının ardından uçak yoluna devam etti.