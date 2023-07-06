Sezon ortasında turistler sokağa atılıyor

MUĞLA Marmaris'te 30 odalı apartta mal sahibi ve kiracı arasında anlaşmazlık çıktı. Açtığı tahliye davasını kazanan mülk sahibinin avukatları ve tahliye işlemleri için gelen icra memurları ile apartta yaşayanlar karşı karşıya geldi.

'NEREYE GİDECEĞİZ'

Apart işletmecisi Kemal Göle, "Sezon ortasında tahliye olmaz, burada yaşayan insanlar sokağa atılarak mağdur edilmemeli" dedi.

İngiltere'den tatil için gelen Amanda Janette ve ailesi, "Biz burada tatil için bulunuyoruz. Sabah birileri kapımızı çaldı, buradan ayrılın dediler. Ne olduğunu anlayamadık. Burada oturuyoruz, nereye gideceğiz onu da bilmiyoruz" şeklinde konuştu. İcra memurları ve avukatların görevlerini yapmalarını sağlamak amacı ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.