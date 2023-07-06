  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Sezon ortasında turistler sokağa atılıyor

Sezon ortasında turistler sokağa atılıyor

ADEM ÜLKER
Sezon ortasında turistler sokağa atılıyor

MUĞLA Marmaris'te 30 odalı apartta mal sahibi ve kiracı arasında anlaşmazlık çıktı. Açtığı tahliye davasını kazanan mülk sahibinin avukatları ve tahliye işlemleri için gelen icra memurları ile apartta yaşayanlar karşı karşıya geldi.

'NEREYE GİDECEĞİZ'

Apart işletmecisi Kemal Göle, "Sezon ortasında tahliye olmaz, burada yaşayan insanlar sokağa atılarak mağdur edilmemeli" dedi.

İngiltere'den tatil için gelen Amanda Janette ve ailesi, "Biz burada tatil için bulunuyoruz. Sabah birileri kapımızı çaldı, buradan ayrılın dediler. Ne olduğunu anlayamadık. Burada oturuyoruz, nereye gideceğiz onu da bilmiyoruz" şeklinde konuştu. İcra memurları ve avukatların görevlerini yapmalarını sağlamak amacı ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA