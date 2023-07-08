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Haberler Muğla Bulunan cesedin sırrı adlı tıpta çözülecek

Bulunan cesedin sırrı adlı tıpta çözülecek

ERDOĞAN CANKUŞ
Bulunan cesedin sırrı adlı tıpta çözülecek
Tatil için geldiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde 24 Mayıs'ta kaybolan Avustralyalı Neil Cooper'ı arama kurtarma çalışmaları sürerken, Kelebekler Vadisi yakınlarında kimliksiz bir ceset buldu. Oldukça kötü vaziyetteki cesedin, 63 yaşındaki kayıp turist olabileceği tahmin ediliyor. Teşhis edilemeyen cesedin kimliği adli tıpta yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacak. Avustralya'da lojistik dağıtım firması yöneticisi olduğu öğrenilen Cooper, yürüyüş için çıktığı Kayaköy'den 24 Mayıs'ta son mesajını atmış, arama kurtarma çalışmalarına Avustralya'dan gelen oğlu Mitchell Cooper da katılmıştı.
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