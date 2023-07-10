3 saatte 6 yangına müdahale edıldı

Muğla'da saat 09.00-12.00 arasında Marmaris, Ula, Ortaca, Datça ve Menteşe ilçelerinde 6 noktada anız ve orman yangını çıktı. Yangınlar büyümeden söndürüldü. İlk yangın ihbarı 09.30'da Datça Hurmalıbük'ten geldi. İkinci ihbar saat 10.50'de Marmaris-Datça yolu Asparan mevkii, aynı dakikalarda yine Marmaris Yeşilbelde çöplük yolu üzerinde orman yangın ihbarı yapıldı. 3 saat içinde yapılan 5 ayrı noktadaki anız ve orman yangın ihbarlarının tamamına müdahale edilirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangınlarda Marmaris Asparan mevkiindeki orman yangınına 9 helikopter ve 6 uçak havadan, 15 arazöz ve su tankeri, bir dozer, 127 personel karadan müdahale etti. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.