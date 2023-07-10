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Haberler Muğla Fethiye’de “Huzur Fethiye” uygulaması

Fethiye’de “Huzur Fethiye” uygulaması

MURAT YALÇIN
Fethiye’de “Huzur Fethiye” uygulaması
Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Huzur Fethiye" adıyla gerçekleştirilen uygulamada 637 kişi sorgulandı, 1 aranan şahıs yakalandı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Narkotik TEM ekipleri toplam 89 personelin katılımı Fethiye'de Tarihi Paspatur Çarşısı'nda bulunan eğlence yerlerinde "Huzur Fethiye" adıyla uygulama gerçekleştirdi. 637 kişinin sorgulandığı uygulamada 1 aranan şahıs bir de yoklama kaçağı yakalandı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden "Huzur Fethiye" uygulamaların devam edeceği bildirildi.
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