Karavanlı kazada 3 çocuk yaralandı

Muğla'ya tatile gitmek için çekme karavanın bağlı olduğu ciple yola çıkan aile, Kastamonu'da kamyonla çarpıştı. Feci kazada anne ve baba yaşamını yitirdi, 1'i bebek 3 çocuğu ise yaralandı. Kaza, Kastamonu Tosya karayolu Akkaya Cebeci köyü mevkisinde meydana geldi. Rıdvan Keskin'in (39) kullandığı, arkasında çekme karavanın bulunduğu 34 CGD 855 plakalı cip ile M.T. yönetimindeki 37 PT 470 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan cip, şarampole devrildi. Kazada sürücü Rıdvan Keskin ile eşi Naciye Keskin (37) yaşamını yitirirken, çocukları Emre (13), Devran (11) ve Miranmir (1) ile kamyon sürücüsü M.T., yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.