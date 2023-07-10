Marmaris’te korkutan yangın söndürüldü

Marmaris ilçesine bağlı Değirmenyanı köyü içinde ziraat alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına Marmaris Orman İşletme ve itfaiye ekipleri, havadan ve karadan müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarında ekiplere gönüllü olarak yardım eden bir vatandaş, "Bu kadar kısa sürede söndürülmeseydi ormana sıçrayıp bu rüzgarla büyürdü, tam zamanında yetişti ormancılar" dedi.

Yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediği sazlık ve sığla ağaçları ile çevrili alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.