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Haberler Muğla Marmaris'te korkutan yangın söndürüldü

Marmaris'te korkutan yangın söndürüldü

Muğla Marmaris ilçesi Değirmenyanı mevkiinde sazlık zirai alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

İHA
Marmaris’te korkutan yangın söndürüldü

Marmaris ilçesine bağlı Değirmenyanı köyü içinde ziraat alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına Marmaris Orman İşletme ve itfaiye ekipleri, havadan ve karadan müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarında ekiplere gönüllü olarak yardım eden bir vatandaş, "Bu kadar kısa sürede söndürülmeseydi ormana sıçrayıp bu rüzgarla büyürdü, tam zamanında yetişti ormancılar" dedi.

Yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediği sazlık ve sığla ağaçları ile çevrili alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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