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Haberler Muğla Aydın inciri Muğla’da da yetişecek

Aydın inciri Muğla’da da yetişecek

Muğla'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başlattığı projeyla 13 ilçede incir üretimi için çalışmalar devam ediyor. Hazırlanan proje kapsamında Muğla’nın 13 ilçesinde 16 bin incir fidanı toprakla buluştu.

İHA
Aydın inciri Muğla’da da yetişecek

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, daha önce Ortaca ve Dalaman ilçelerinde oluşturulan incir bahçelerinden olumlu sonuç alınınca Muğla'daki incir üretim alanlarını genişletmek için bu defa 'Muğla İncir Bahçeleriyle Tatlanıyor' isimli bir proje başlattı. Proje kapsamında Muğla'nın 13 ilçesinden Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Aydın İncir Araştırma Enstitüsü'nde eğitimler aldı.

Alınan bu eğitimlerin ardından her geçen değeri artan Aydın incirinin Muğla'da da üretilebilmesi için çalışmalar yoğunlaştı. Kurutmalık ve sofralık sarı lop incir projesinin 800 dekarlık bir alana yayıldığı Muğla'da incirin yeni gelir kapısı olmasının hedeflendiği belirtildi. Bu kapsamda Muğla'nın 13 ilçesinde 16 bin tüplü sarı lop incir fidanı toprakla buluştu. Yöresel incir çeşidi kaya incirinden alınan çeliklerle de bin 500 adet yerli incirin de üretme kazandırıldığı belirtildi.

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