Muğla’da enerji nakil hattına konan kargalar ormanı yaktı

Muğla'nın Milas ilçesinde Boğaziçi mevkiinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan 14 helikopter ve 11 uçak ile havadan, 75 arazöz ve su tankeri, 12 iş makinesi, 615 personel ile karadan müdahale etti.

2 KARGA ÖLÜSÜ BULUNDU

Yangının ilk çıkış noktası olduğu tespit edilen bölgede yapılan incelemelerde, enerji nakil hattının yanında bir dişi ve bir erkek olmak üzere 2 karga ölüsüne rastlandı. Yapılan ilk incelemelere göre, enerji nakil hattına konan kargaların elektrik akımına kapılarak tutuştuğu ve yere düştüğü, yanan kargaların kuru otları yaktığı tahmin ediliyor. Otların tutuşması sonucu yangının rüzgarın da etkisiyle yolun karşısında bulunan ormanlık alana sıçradığı düşünülüyor.