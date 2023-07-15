Bodrum’da çöl sıcakları yaşanıyor! Vatandaşlar denizde ferahladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gölgede 44 derece ölçülen hava sıcaklığı bunalttı.
Yerli ve yabancı turistler, bunaltıcı sıcakta denize girerek serinlerken sokakların boş kaldığı görüldü.
Kuzey Afrika'yı kavuran Kerberos sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı.
Bodrum da sıcak havadan nasibini aldı. Hava sıcaklığı gölgede 44 derece ölçülürken hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buluyor.
Yerli ve yabancı turistler ile ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalışıyor.
İlçede havanın en sıcak olduğu saatlerde cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü. Çöl sıcakları, birkaç gün daha etkisini sürdürecek.