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Haberler Muğla Bodrum'da çöl sıcakları yaşanıyor! Vatandaşlar denizde ferahladı

Bodrum'da çöl sıcakları yaşanıyor! Vatandaşlar denizde ferahladı

Muğla Bdodrum'da artış gösteren hava sıcaklıkları vatandaşları bunalttı. Gölgede 44 derece ölçülen sıcaklık sonucunda insanlar kendilerini denizde serinlemeye çalıştı.

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gölgede 44 derece ölçülen hava sıcaklığı bunalttı.

Bodrum’da çöl sıcakları yaşanıyor! Vatandaşlar denizde ferahladı

Yerli ve yabancı turistler, bunaltıcı sıcakta denize girerek serinlerken sokakların boş kaldığı görüldü.

Bodrum’da çöl sıcakları yaşanıyor! Vatandaşlar denizde ferahladı

Kuzey Afrika'yı kavuran Kerberos sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı.

Bodrum’da çöl sıcakları yaşanıyor! Vatandaşlar denizde ferahladı

Bodrum da sıcak havadan nasibini aldı. Hava sıcaklığı gölgede 44 derece ölçülürken hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buluyor.

Bodrum’da çöl sıcakları yaşanıyor! Vatandaşlar denizde ferahladı

Yerli ve yabancı turistler ile ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalışıyor.

Bodrum’da çöl sıcakları yaşanıyor! Vatandaşlar denizde ferahladı

İlçede havanın en sıcak olduğu saatlerde cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü. Çöl sıcakları, birkaç gün daha etkisini sürdürecek.

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