Marmaris'te, 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, yerleştikleri Marmaris'te cadde ve sokaklara ismi de verilen şehit evlatları ile gurur duyuyor. Şehit çocuklarının ismini okul, hastane, orman, sokak ve kütüphane gibi yerlerde gören Güzel ve Nihat Eker çifti, gösterilen vefa ile duygulanıyor. DEMOKRASİ ŞEHİDİ

Şehidin babası Nihat Eker, her yıl yeniden o anı yaşadıklarını belirterek, "Allah'a şükür ki onlar demokrasi şehidi. Allah'a şükür ki yine atalarından aldıkları o ahenk bu çocukların üzerinde var. Allah onlardan razı olsun. Şehadete yürüdüler. Mekanları cennet olsun" diye konuştu. Baba Eker, tarihin her döneminde vatan, millet sevgisi ile şehadete koşanları minnetle ve şükranla andığını söyledi.

GURUR DUYUYOR

Kahraman oğlu ile her zaman gurur duyduklarını aktaran Eker, "Şu an yüreğim yanıyor, kalbim ateş içerisinde. Ateş düştüğü yeri yakıyor dedikleri gibi biz de bu ateşin içine girdik. Allah razı olsun ki devletimden 15 Temmuz'da çok güzel etkinlikler yapıyor. Hainlere karşı elde edilen zafer bu ülkemde yetişen bütün milletime işleniyor. Direnişin unutulmaması acımızı hafifletiyor" dedi.

"BU RUH GELECEK NESİLLERE AKTARILMALI"

15 Temmuz ruhunun, gelecek nesillere aktarılmasını isteyen baba Eker, "Evlatlarımıza tarihi öğreteceğiz. Bu savaşların niçin, nasıl yapıldığını öğreteceğiz. Gençlerimizi çok iyi yetiştireceğiz ki bizden sonra gelen nesil de vatanına, milletine, bayrağına, devletine sahip çıkacak. Ne mutlu bize ki millet olarak birlik ve beraberliği bozmadık. Bundan sonra da bozmayacağız" dedi.