Figen’i ateşe verip fotoğrafını çekmişler!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Figen Çoban'ı (40) yakarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu bulunan eşi Mehmet Emin Ata Çoban (44), kayınbiraderi Süleyman Çoban, (43) kayınvalidesi Hatice Çoban (65) ve suçluları kayırdığı ileri sürülen komşuları Vahit Sarı, hakim karşısına çıktı. Çiftin 6 yaşındaki oğullarının ifadesi ve iddianamedeki detaylar kan dondurdu. Küçük çocuğun, ifadesinde annesini babasının yaktığını söylediği öğrenilirken, iddianamede katil koca ve kardeşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramadan önce cesedin fotoğrafını çektikleri belirtildi. Yeşilbağcılar Mahallesi'nde 21 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban, yengesi Figen Çoban'ın öldüğünü belirtip, ihbarda bulunmuştu.

ŞÜPHELER DOĞRU ÇIKINCA

Benzin döküp, kendini ateşe verdiği iddia edilen 3 çocuk annesi Çoban'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli ölüme ilişkin araştırmasını sürdüren jandarma, Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban, anne Hatice Çoban ve komşuları Vahit Sarı'yı gözaltına aldı. 3 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Sarı adli kontrol şartı ile salıverildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Figen Çoban'ın ölümüne ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kabul edildi.

BAŞA DARBE ALDI

İddianamede, olayın intihar olmadığını gösterdiği belirtildi. Mehmet Emin Ata Çoban'ın olay sırasında alkollü olduğu, olay tarihinde ve önceki dönemlerde eşine şiddet uyguladığı, kendisini aldattığını düşündüğü iddianamede yer aldı. Figen Çoban'ın başına aldığı darbenin etkisi ile beynin ön tarafında yerleşimli, bilinçli düşünmeden sorumlu olan frontal bölgede ekimoz meydana geldiği, bu yaralanma nedeniyle hareket kabiliyetinin kısıtlandığı belirtildi.

BAŞININ ÖN KISMINA ALDIĞI DARBE YÜZÜNDEN HAREKET EDEMEMİŞ

MEHMET Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban ve Hatice Çoban için 'kadına karşı kasten öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'eşi kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, Vahit Sarı için 'suçluyu kayırmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklar ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmezken, mahkeme heyeti, hakkında yeterli delil olmadığı gerekçesiyle kayınvalide Çoban'ın tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.