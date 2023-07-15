Milas’ta makilikte çıkan yangın ormana sıçradı

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Bölgeye takviye uçak, helikopter ve arazözler ile personel sevk edildi. Alevlere 9 uçak, 9 helikopter, 53 arazöz-su tankeri, 4 dozer ve 350 personel ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İZMARİT ATMAYIN!

Öte yandan, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Milas

Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bölgede incelemede bulundu. Milas Belediyesi araçları ile arama-kurtarma ekibinin de yangında görev aldığını belirten Tokat, alevlerin rüzgarın da etkisiyle Kemikler Mahallesi istikametine doğru yöneldiğini söyledi. Tokat, "Rüzgar devam ederse, yangın etkisini artıracak" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili kesin bilginin olmadığını dile getiren Tokat, "Yangının sigara izmariti veya cam kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Lütfen yola sigara atmayın" dedi.