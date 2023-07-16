Fethiye’de havalar ısındı! Sokaklar boş kaldı

Bu yaz tüm yılların en sıcak yazı yaşanırken, Türkiye'de hissedilir derecede artan hava sıcaklıkları yaşam şartlarını olumsuz şekilde etkiliyor. Hava sıcaklıkların 40 dereceleri açması nedeniyle insanlar işlerine bile gitmekte zorlanırken, turizmin gözde yerlerinden birisi olan Fethiye'de bile hava sıcaklıkları nedeniyle ana cadde ve sokaklar boş kaldı. Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle su tüketimi de arttığı için büyük marketlerde dahi su bulmak da vatandaşlar zorlanıyorlar. Market raflarındaki su bölümleri boş kalınca vatandaş soğuk su bulmak için büyük çaba gösteriyor.