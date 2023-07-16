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Haberler Muğla Fethiye'de havalar ısındı! Sokaklar boş kaldı

Fethiye'de havalar ısındı! Sokaklar boş kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı. İlçenin en kalabalık cadde ve sokakları boş kaldı. Yüksek hava sıcaklığından etkilenen vatandaşlar evlerinden ise çıkmıyor.

İHA
Fethiye’de havalar ısındı! Sokaklar boş kaldı

Bu yaz tüm yılların en sıcak yazı yaşanırken, Türkiye'de hissedilir derecede artan hava sıcaklıkları yaşam şartlarını olumsuz şekilde etkiliyor. Hava sıcaklıkların 40 dereceleri açması nedeniyle insanlar işlerine bile gitmekte zorlanırken, turizmin gözde yerlerinden birisi olan Fethiye'de bile hava sıcaklıkları nedeniyle ana cadde ve sokaklar boş kaldı. Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle su tüketimi de arttığı için büyük marketlerde dahi su bulmak da vatandaşlar zorlanıyorlar. Market raflarındaki su bölümleri boş kalınca vatandaş soğuk su bulmak için büyük çaba gösteriyor.

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