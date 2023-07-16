Genç kadın feci şekilde can verdi

Muğla Bayır mahallesindeki bir işyerinde oksijen tüpü dolumu sırasında yaşanan patlamada bir kişi öldü iki kişi yaralandı. Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi Sanayi Sitesinde Erdal Akbulut Caddesi üzerinde bulunan işyerinde biri kadın iki personel tarafından tüplere oksijen dolumu yapılıyordu.

GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

BU esnada bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu elleri ve kolu kopan Nurhayat Karataş (25) ve Tuncay Ünal (53) ağır şekilde yaralandı. Olay sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı işyerinin içinde kalan ve ağır yaralanan iki çalışanı çıkararak ambulans ekiplerine teslim eti. Elleri ve kolları parçalanan genç kadın ile diğer çalışan yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nurhayat Karataş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Tuncay Ünal'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.