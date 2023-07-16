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Haberler Muğla Ortaca yangınlarını çıkartan cani yakalandı

Ortaca yangınlarını çıkartan cani yakalandı

OSMAN AKÇA
Ortaca yangınlarını çıkartan cani yakalandı
Ortaca'da orman yangınlarını çıkarttığı tespit edilerek İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Tepearası Mahallesi Mezarlık mevkiinde 5 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını ve 13 Temmuz'da aynı bölgede 5 dönüm alanın zarar gördüğü orman yangınları ile ilgili Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonucu, yangını çıkaran şüphelinin S.B. isimli şahıs olduğu tespit edildi. S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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