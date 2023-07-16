Yangın sigara izmaritinden çıkmış

Muğla'nın Milas ilçesinde önceki gün makilik alanda çıkan ve sonrasında ormana ulaşan yangın hem havadan hem de karadan yapılan müdahale ile 7 saatte kontrol altın alındı. 160 hektar alanın küle döndüğü yangın bölgesinde inceleme yapan jandarma ekipleri, yangının yol kenarına atılan sigara izmaritinden çıktığını belirledi. Milas-Bodrum Havalimanı Kavşağı yakınlarındaki makilikte, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 18 helikopter ve 12 uçak ile havadan, 30 pikap, 5 ilk müdahale aracı, 59 arazöz, 18 su ikmal aracı, 8 dozer, 8 treyler, 11 yer ekibi, 2 greyder, 2 yönetim aracı, 45 teknik personel, 30 memur ve 485 personelle karadan müdahale edildi.§İncelemelerde, yangının yol kenarına atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığı belirlendi.