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Haberler Muğla Yangın sigara izmaritinden çıkmış

Yangın sigara izmaritinden çıkmış

OSMAN AKÇA
Yangın sigara izmaritinden çıkmış
Muğla'nın Milas ilçesinde önceki gün makilik alanda çıkan ve sonrasında ormana ulaşan yangın hem havadan hem de karadan yapılan müdahale ile 7 saatte kontrol altın alındı. 160 hektar alanın küle döndüğü yangın bölgesinde inceleme yapan jandarma ekipleri, yangının yol kenarına atılan sigara izmaritinden çıktığını belirledi. Milas-Bodrum Havalimanı Kavşağı yakınlarındaki makilikte, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 18 helikopter ve 12 uçak ile havadan, 30 pikap, 5 ilk müdahale aracı, 59 arazöz, 18 su ikmal aracı, 8 dozer, 8 treyler, 11 yer ekibi, 2 greyder, 2 yönetim aracı, 45 teknik personel, 30 memur ve 485 personelle karadan müdahale edildi.§İncelemelerde, yangının yol kenarına atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığı belirlendi.
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