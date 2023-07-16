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Haberler Muğla Yelkenli teknede 69 göçmen yakalandı

Yelkenli teknede 69 göçmen yakalandı

OSMAN AKÇA
Yelkenli teknede 69 göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde 69 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti. İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 69 düzensiz göçmen yakalandı Göçmenler, Sahil Güvenlik Botları (TCSG-11, KB-201, KB-35) ile karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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