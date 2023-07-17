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Haberler Muğla Muğla'da korkunç olay! Otomobiline bindiğinde cesetle karşılaştı

Muğla'da korkunç olay! Otomobiline bindiğinde cesetle karşılaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park ettiği aracına binen bir vatandaş, arka koltukta hareketsiz şekildeki kişiyi görünce hayatının şokunu yaşadı. Ekipler tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobil sürücüsü, öğle saatlerinde aracını Gümbet Dolgu Alanı'na park edip teknesine gitti.

Muğla’da korkunç olay! Otomobiline bindiğinde cesetle karşılaştı

Aracın kilit sistemi arızalı olduğu için otomobilin kapılarını kilitleyemeyen sürücü, akşam otomobiline geri döndü. Araca binen sürücü, arka koltukta tanımadığı bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gördü.

Muğla’da korkunç olay! Otomobiline bindiğinde cesetle karşılaştı

Şahsa seslenen sürücü, herhangi bir yanıt alamayınca durumu ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Muğla’da korkunç olay! Otomobiline bindiğinde cesetle karşılaştı

30'lu yaşlardaki erkek şahsın, kimliğinin tespiti ve ölüm sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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