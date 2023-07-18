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Haberler Muğla Bodrum'da otomobil alev aldı! Yangın makilik alana sıçradı

Bodrum'da otomobil alev aldı! Yangın makilik alana sıçradı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolda seyir halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı. Yangın sonucunda oluşan alevler yolun yanındaki makilik alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, otluk ve makilik alana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bodrum’da otomobil alev aldı! Yangın makilik alana sıçradı

Göltürkbükü'nden Torba istikametine seyreden otomobil, Torba içerisindeki trafik ışıklarına yaklaştığı sırada yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobildeki alevler otluk ve makilik alana sıçradı.

Bodrum’da otomobil alev aldı! Yangın makilik alana sıçradı

Aracından inen sürücü ve çevredeki vatandaşlar, yangını söndürmeye çalıştı ama başarılı olamadı. İhbarın ardından itfaiye ve orman ekipleri bölgeye geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bodrum’da otomobil alev aldı! Yangın makilik alana sıçradı

Yangında otomobil metal yığınına döndü. Söndürme çalışmaları esnasında yolun iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Bodrum’da otomobil alev aldı! Yangın makilik alana sıçradı

Otomobilin kiralık olduğunu dile getiren sürücü, yolda seyrettiği sırada aracın bir anda yanmaya başladığını söyledi.

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