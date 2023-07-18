Milas’ı torpille yakmış

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili çalışmalarını tamamlayan özel ekip bir kişiyi yakaladı. Havalimanı yolunda 14 Temmuz'da Makilikten ormana sıçrayan ve 160 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan suç makinesinin otomobilinde ve evinde çok sayıda torpil bulundu. Yangının bu torpillerin yol kenarına atılmasıyla çıktığı belirlendi.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Havadan ve karadan 6 saatlik süren çalışmanın ardından söndürülen yangınla ilgili jandarma ekipleri tarafından özel bir ekip kuruldu. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında yangının başladığı yerde Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri incelemelerini tamamladı. Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan teknik-fiziki inceleme ve araştırma sonucu, yangının 47 yaşındaki Mahmut Dilbaz'ın otomobilinin içerisinden yol kenarına attığı torpil nedeniyle çıktığı belirlendi. Milas'ın Koru Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Dilbaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dilbaz'ın evinde ve bahçesinde yapılan aramada çok sayıda patlamaya hazır halde torpil ve parçaları bulundu.Öte yandan. zanlının çeşitli suçlardan da 18 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGINI İKİ KÖYE SIÇRADI

Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada, çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek Yukarı Okçular ve Kemel köylerine sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yangının geniş bir alana yayıldığını söyleyen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Çok şükür herhangi yaralı ve can kaybımız yok" dedi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin 7 helikopter, 4 uçak, 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler ve komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor.

HATAY'DA EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Hatay'ın Belen ilçesinde bahçedeki sazlık alanın temizliği için yakılan ateşten çıkan orman yangını, devam ediyor. Ekiplerin, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangında ilk belirlemelere göre 7 ev yanarken, 4 araç da hasar gördü. 120 hektarlık alanda etkili olan yangın, gece de devam etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti. Öte yandan yangına neden oldukları gerekçesiyle iki kişi de gözaltına alındı.

BAKAN TUNÇ: 7 ŞÜPHELİ VAR

Adalet Bakan Yılmaz Tunç, 10-17 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların sürdüğünü duyurdu. Bakan Tunç, Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/ Urla ve Antalya ile Manavgat'ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturma kapsamında toplam 7 şüphelinin tespit edildiğini ifade etti. Tunç, Fethiye'de 1 ve Milas'ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüphelinin tutuklandığını, İzmir Urla'da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, Hatay Belen'de 2 şüphelinin gözaltına alındığını, Manavgat'ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Öte yandan, Adana ve Mersin'de iki kişinin tutuklandığı bildirildi.