  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı

Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

AA
Muğla’da ormanlık alanda yangın çıktı

Menteşe ilçesinde tarlada başlayarak makilik ve ormanlık alana çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yerkesik Mahallesi'ndeki bir tarlada başlayan daha sonra makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahalede bulunuyor.

Yangın bölgesinde yapılan yoğun müdahalenin ardından alevler söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA