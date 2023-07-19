Orman kundakçısı denizde yakalandı

BODRUM İçmeler mevkisinde çadır kuran V.İ, ormanı ateşe verdi. Şüpheli ormanı yaktıktan sonra yüzerek kaçmaya çalışsa da boğulmak üzereyken yakalandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre uyuşturucu kullanıp daha sonra yangın çıkaran şahıs, çevredekilerin müdahalesinin ardından denize giren şüpheli, açığa doğru yüzdü. Yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü. Açığa yüzen V.İ, boğulma tehlikesi geçirince yakındaki bir yatın görevlileri botla giderek şahsı kurtardı.

SORUNLARIM VAR

KIYIYA getirilen şüpheli, polis ve zabıta ekipleri tarafından kara yoluna çıkarıldı. Şüpheli, "Ailemle sorun yaşadım ve 3 gün önce buraya gelip çadır kurdum. Bugün de kendimi çadırla birlikte yakmaya çalıştım fakat başaramadım. Daha sonra kendimi denize boğmaya çalıştım, kurtardılar" dedi. V.İ, bir süre sonra polisin silahını almak için yeltendi fakat polis ve zabıta tarafından durduruldu. Ekip aracına alınan şüpheli, karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.