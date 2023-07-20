Cinayetten yargılanıyordu 6 ayda tahliye oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evine ziyarete gelen arkadaşı Ömer Karaca'yı av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle, müebbet hapis istemiyle yargılanan Kezban Çelik için mahkeme 10 yıl hapis cezası verirken haksız tahrik ve iyi hal indirimi verdi. Mahkeme, 6 ay cezaevinde kalan Kezban Çelik için yurt dışı yasağı koyup tahliyesine de karar verdi. Kezban Çelik cezaevi arabasına bindirilirken öldürülen Ömer Karaca'nın yakınları "Katil" diye bağırdılar.

Acılı baba Bayram Karaca , "Olayı istinafa taşıyacağız. Gerçek adaletin yerine geleceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu. Acılı baba Bayram Karaca duruşmanın ardından gazetecilere , "Böyle bir adalet olur mu? , 10 yıl hapis verildi. Tahliye edildi. Bir köpek öldürüyorlar cezaevinde yatıyorlar. Bir insan hayatı bu kadar ucuz mu? Savunma avukatlarının doğruluk payı yok. Sadece bir senaryo yazmışlar. Bir insan öldürülür de , 6 -7 ay da cezaevinden mi çıkar?, Bir Adaletin yerini bulmasını isteyeceğiz." açıklamasında bulundu.

ÇELİK NELER ANLATMIŞTI?

Cinayet zanlısı Kezban Çelik Fethiye 2.Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmada, "Ömer Karaca'yı uzun zamandır tanıyorum. Kendisini hep arkadaş olarak gördüm. Kendisini daha önce sarkıntılık ettiği için karakola şikayet ettim. Daha sonra düzeldiğini düşünerek yeniden konuşmaya ve mesajlaşmaya başladık.

Olay günü Ömer Karaca'dan sigara istedim. Kendisi geldiğinde sarhoş gibiydi. Yanında getirdiği içkiyi çıkardı. Oturup içmeye başladı. Ben de çok az içtim. Sonrasında üstüme geldi ve ben kaçıp diğer koltuğa geçtim. Yine gelip beni öpmeye çalıştı. Babama ait olan av tüfeği gözüme ilişti. Elime aldım ve korkutmak istedim. Ancak Ömer hiç korkmadı. Göğsünü namlunun ucuna dayadı. 'Bunu eline aldıysan sıkacaksın' dedi. Ömer bir eliyle tüfeğin ucunu göğsüne bastırıyor, bir eliyle de tetiğe doğru uzanıyordu. Bana 'Haydi vur' diye bağırıyordu. Bu esnada arka odada bebeğim ağlıyordu. Bir anda tüfek ateş aldı. Benim elim o sırada tetikte değildi. Onun eli tetikteydi. Şoka girdim"ifadelerini kullandı.

"KORKUTMAK İSTEMİŞTİM"

Suçlamaları reddeden Çelik, " Odaya girdiğimde Ömer'i yerde gördüm. Tüfek de kapının orada dikiliydi. O sırada şok geçiriyordum. Kesinlikle Ömer'i öldürmek istemedim. Sadece korkutmak istemiştim. Silah nasıl ateş aldı bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde konuşmuştu.