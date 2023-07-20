Direksiyon hakimiyeti kaybolan vidanjör, park halindeki araçlara çarptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi'nde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir vidanjörün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Hakimiyeti kaybolan vidanjör, yol kenarında park halinde bulunan 8 araca çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 8 aracın zarar gördüğü kazada, bir otomobil hurdaya dönerken, şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, vidanjörün şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.